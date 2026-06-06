Last Harbor bringer zombie-overlevelsesaction på åpent hav til PC i 2027

Under Summer Game Fest, en av de mange avsløringer som skjedde dreide seg om utvikleren tinyBuild, som var til stede for å vise verden sin åpne verden multiplayer overlevelse crafting spillet kjent som Last Harbor.

Spillet foregår i en vedvarende åpen verden, og premisset for dette spillet er å overleve en zombie-apokalypse ved å bygge et liv på de åpne bølgene i en pålitelig båt. Livet på havet er naturligvis ikke lett, og du må fange fisk for å skaffe deg næring, finne ressurser for å oppgradere fartøyet ditt, utforske ved hjelp av en hendig kajakk, og alt mens du kjemper mot de udøde som ikke ønsker noe annet enn å ønske deg velkommen i sine rekker.

Spillets narrative disposisjon er forklart slik: "Menneskeheten har falt. De udøde streifer rundt i landet, og de få gjenværende overlevende har søkt tilflukt på havet. Enten alene eller sammen med en gruppe venner må du vedlikeholde og oppgradere fartøyet ditt, organisere ekspedisjoner til land for å samle forsyninger som drivstoff, våpen og medisiner, og unngå zombiehorder for å prøve å holde deg i live.

"Men hver ekspedisjon kan være din siste. Det er ikke bare zombiene som er ute etter blod i Last Harbor!"

Med dette i tankene kan du se kunngjøringstraileren for Last Harbor nedenfor, sammen med en rekke nye bilder for spillet, med den ekstra ekstra merknaden om at lanseringen er planlagt til en gang i 2027 på PC.