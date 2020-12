Last ned Cyberpunk 2077-bilen gratis i Forza Horizon 4

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Playground Games jobber for øyeblikket med Fable, og vi går også ut i fra at de er i gang med utviklingen av Forza Horizon 5. Dette betyr likevel ikke at de har glemt bort Forza Horizon 4.

Da Xbox Series ble sluppet fikk spillet en av de beste oppgraderingene hittil når det gjelder spill fra forrige generasjon, og tidligere i uken ble stuntutvidelsen Super7 utgitt helt gratis. Under The Game Awards overrasket Playground Games igjen med å annonsere at du nå kan laste ned bilen fra Cyberpunk 2077-reklamene helt gratis.

Du finner både en trailer for Cyberpunk 2077-bilen samt et bilde nedenfor.