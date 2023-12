HQ

Vellagede titler om første verdenskrig vokser ikke på trær, så Last Train Home har vært litt av et drømmeprosjekt for meg. Det er fordi perspektivet er så interessant og unikt. Det er ikke ofte vi leser så mye om den tsjekkoslovakiske legionen.Historien handler om titusenvis av menn som prøver å komme seg hjem, men som blir dypt involvert i den russiske borgerkrigen. Historien om disse soldatene er full av interessante øyeblikk som reiser med pansertog, erobring av store landområder og den transsibirske jernbanen, forræderi, tyveri av halvparten av den russiske tsarens gullreserver og mye mer. Den kunne vært filmatisert på en påkostet og spennende måte.

Du inntar rollen som en av de høyere gradene om bord på et pansertog på vei til Moskva for å komme trygt hjem igjen. Som du sikkert har skjønt, går ikke alt som det skal, og du og troppene dine havner midt i en brennende borgerkrig. Din rolle er å navigere i dette kaotiske Russland der de røde (kommunistene) kjemper mot de hvite (antikommunistene) om landets fremtid. For de av dere som har lest om første verdenskrig, er dette sikkert kjent. Du kommer raskt i konflikt med kommunistene, men det tar en stund før du møter motstandsbevegelsen. Selv om soldatene dine bare vil tilbake til den nyopprettede republikken, ser alle fraksjonene deg som en trussel eller en alliert. Du må derfor navigere i verden med makt og diplomati.

Det er tydelig at utviklerne brenner for temaet. Det er et øye for detaljer, både i hvordan soldatene uttrykker seg og i utformingen av uniformene. Kampanjen er delt inn i fortelling via mellomsekvenser, kart der toget reiser gjennom, hendelser og taktiske kamper i sanntid. Soldatgruppen din trenger blant annet mat og forsyninger for å lykkes. Du må derfor stoppe toget med jevne mellomrom og sende ut tropper for å hente forsyninger fra landsbyer, innsjøer, jorder eller skoger. Disse ekspedisjonene kan være farlige og risikable. Du har bare et begrenset antall soldater, våpen, utstyr og ammunisjon. Du må også ta hensyn til soldatenes utholdenhet, viljestyrke, metthetsfølelse og om de er forkjølte eller syke.

høyeste vanskelighetsgraden, som også er slått på som standard. Selv for meg, som vanligvis liker slike titler, er det utfordrende. Det er mange komplekse systemer som virker sammen. Du kan senke nivået hvis du ønsker det. Spesielt hvis du bare er interessert i kamp eller ressursforvaltning. Det finnes et godt utvalg av disse for å skreddersy togreisen din. Min første hit var ammunisjonshåndtering og drivstoff til toget. Soldatene mine hjalp en landsby med grunnleggende ting for å skaffe mat. Vi utførte sidejobber og skjøt et par ulver som terroriserte en liten landsby. Landsbyboerne var takknemlige, men soldatene mine måtte tilbake til pansertoget med maten.

Så stormer en tropp kommunistsoldater inn i landsbyen. Mitt oppdrag var nå å beskytte landsbyen. Jeg hadde fire soldater, og to av dem hadde noen få skudd igjen i geværet. Det endte omtrent som du kan forestille deg. Oppdraget ble litt av en leksjon, oppdraget var klassifisert som enkelt og nevnte ikke noe om et angrep av dette omfanget. Det gjennomsyrer mange av stedene du besøker. Du må være forberedt, og jeg lærte raskt hvor jeg kunne sende seks eller flere soldater og hvor jeg kunne sende tre. Det andre store problemet var drivstoff til lokomotivet. I begynnelsen hadde jeg problemer med å finne nytt drivstoff. Når drivstoffet tar slutt, stopper toget, og soldatene må gå langt ut på kartene, som regel med høyere risiko og økt fare for utmattelse. Men da jeg begynte å jobbe med det, forsvant mye av vanskelighetene.

Kombinasjonen av alle de interaktive systemene gjør dette til et overlevelsesspill etter min mening. Du må hele tiden ta valg og vurdere risikoen. Hvis du havner i kamp, har du soldater som stiger i gradene og blir bedre. De kan også utstyres med nye våpen og andre ting etter hvert. Du har også ofte tilgang til artilleri med togets kanoner. Hvis du trenger ting, kan du kjøpe dem eller finne verdifulle ting i omgivelsene. Veien til overlevelse går gjennom å lære seg å bruke alt til sin fordel. Jeg levde meg fullstendig inn i både historien og den historiske settingen. Dette skyldes nok min interesse for tidsperioden, men også at det er en engasjerende historie. Jeg liker også vanskelighetsgraden som hele tiden tvinger meg til å tenke over beslutningene jeg tar. Kampene har tyngde, og posisjonering er superviktig. Det er også veldig stressende, hvert valg du tar, avgjør hvor langt du kommer, og det føles alltid som et kappløp mot klokken.

Jeg innså helt fra starten av hvor viktig det er å forstå hva du gjør. Du kan plassere tropper i ulike posisjoner på toget. Det kan være alt fra hvem som betjener kanonene til hvem som laster kull i lokomotivet. Kanonen kan avgjøre slag på kartet. Du trenger én soldat til dagskiftet og én til nattskiftet. Du trenger også tropper som du kan sende ut på ekspedisjoner. I kampene kan du bruke evner, snike deg og gjøre mange andre ting. Det betyr at hver eneste soldat er viktig og fyller en funksjon både på kampanjekartet og i kamp. Det hele er noe jeg virkelig har lyst til å ta fatt på, for det skaper en virkelig engasjerende opplevelse, med en historisk rød tråd gjennom den verdenen vi reiser gjennom.

Selvfølgelig kunne jeg ha ønsket meg større kart og mer vekt på grafikken. Det skal sies at miljøene ser bra ut og at detaljene på soldatene er gode. Det er først og fremst i midtsekvensene, når det isometriske perspektivet endres for å vise karakterene på nært hold, at svakhetene kommer til syne. Grafikken hindret meg ikke i å ha mye moro med tittelen. Det gjorde heller ikke musikken eller lydene. Lyddesignet er for det meste veldig bra. Det høres bra ut, og stemmeskuespillet holder meg engasjert i historien. At soldatene snakker morsmålet sitt er en bonus jeg setter pris på. Det gjør de både i mellomsekvenser og på slagmarkene. Når toget tøffer gjennom landsbyer og byer, er det veldig harmonisk å bare lene seg tilbake og lytte til det.

Selv om lyden er god nok, synes jeg ikke musikken er på samme nivå. Den blir anonym og kjedelig i sitt forsøk på å ligge i bakgrunnen av et historisk krigsspill. Det finnes moderne orkestre som aldri virkelig løfter opplevelsen. Mitt forslag til forbedring ville være å prøve å fange tidsånden mer med mye mer lokal musikk fra perioden. Bruk historiske referanser og inviter musikken som fantes der og da inn i opplevelsen. Vi har samlinger av bevart musikk fra 1910-1925 som kan vises og remastres for en tittel av dette kaliberet. Hvis det ikke finnes lokal musikk fra de involverte landene, kan kanskje en dyktig musiker gjenskape noe troverdig med tanke på tidsånden. Nå er det for mye av et pompøst orkester.

Alt i alt er Last Train Home et meget godt forsøk på å tolke den tsjekkoslovakiske legionens reise gjennom det krigsherjede Russland. Den byr på intriger, forræderi, kamper og spennende hendelser. Med fokus på overlevelse holdt det meg engasjert, og det tok meg litt over 30 timer å fullføre reisen. Det er en lang togreise som belønner den historieinteresserte og tenkende spilleren. Manglene i grafikk og musikk forhindrer ikke at dette er en av årets mest interessante opplevelser. Med tanke på at mindre utviklere hovedsakelig fokuserer på førstepersons flerspillerspill i denne perioden, er dette et friskt pust. Det er sjelden vi får så gode opplevelser i enpersonsspill. Etter min mening er dette verdt å legge litt ekstra merke til.