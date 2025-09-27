Latvia presser NATO for et sterkere baltisk luftforsvar "Det bør være en prioritet å omdanne luftpolitiet i Baltikum til et baltisk luftforsvarsoppdrag med egne engasjementsregler."

HQ Dronehendelser har skapt overskrifter de siste par ukene. Nå har Latvia oppfordret NATO til å trappe opp beskyttelsen av Baltikum etter gjentatte russiske inntrengninger i alliert luftrom. "Russland fortsetter et mønster av provokasjoner, nå sist med hensynsløse krenkelser av luftrommet til Polen og Estland," sa Latvias president Edgars Rinkevics på et møte i NATOs militærkomité i den latviske hovedstaden. "Det bør være en prioritet å omdanne det baltiske luftpolitiet til et baltisk luftforsvarsoppdrag med egne engasjementsregler." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go! RIGA, LETTLAND. 2. oktober 2024. Paul Kagame, Rwandas president, og Edgars Rinkevics (på bildet) under pressekonferansen etter møtet på Riga slott // Shutterstock