Latvias statsminister Evika Silina går av etter håndteringen av ukrainske droner på deres jord

Latvias statsminister Evika Silina har kunngjort sin avgang, flere måneder før det neste valget som etter planen skal holdes i oktober. Det skjer etter at den latviske hæren ikke klarte å oppdage to ukrainske droner på avveie, som i forrige uke krasjet inn på latvisk jord, et oljelager.

Som et resultat av nedslagene sparket Silina forsvarsminister Andris Spruds, og beskyldte ham for ikke å ha utviklet bedre anti-dronesystemer. Det progressive partiet, som er en del av koalisjonen som styrer det latviske parlamentet, og Spruds' parti, trakk deretter sin støtte til regjeringen, slik at Silina sto uten regjeringsflertall og ikke hadde noe annet valg enn å gå av, ellers ville parlamentet ha stemt henne ut.

"I dette øyeblikket har politisk misunnelse og snevre partiinteresser gått foran ansvar", sa Silina, etter at "de politiske tomsnakkerne ikke valgte en løsning, men en krise" og avviste deres forslag om en ny forsvarsminister.

Silina, fra sentrum-høyre-partiet Ny enhet, kom til makten i august 2023, i spissen for en trehodet koalisjon som avløste Krisjanis Karins, også fra hans parti. Latvias president, Edgars Rinkevics, vil starte konsultasjoner for å velge en ny regjeringssjef neste fredag, slik han er pålagt å gjøre i henhold til grunnloven.