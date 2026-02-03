Laura Dern, Sam Neil og Jeff Goldblum vender tilbake til den første Jurassic Park i Super Bowl-reklame

HQ

Sent søndag kveld (europeisk tid) er det endelig avspark for Super Bowl LX, der New England Patriots tar imot Seattle Seahawks på Levi's Stadium i San Francisco Bay Area. Sistnevnte er storfavoritter, men som vi alle vet, betyr det ofte ingenting til slutt, og vi er sikre på at det kommer til å bli en spennende kamp.

Men det er ikke bare amerikansk fotball som trekker folk til Super Bowl. Det er en stor begivenhet med alt som hører til, der til og med reklamefilmer regnes som underholdning og ofte inneholder enormt dyre og overraskende klipp, ofte fylt med kjendiser. Noen av dem blir vanligvis vist på forhånd, og takket være det vet vi nå at Laura Dern, Sam Neil og Jeff Goldblum vil gjenta sine berømte Jurassic Park-karakterer fra den første filmen i en av reklamene.

Denne gangen er det imidlertid litt annerledes enn hvordan vi kanskje husker filmen. Sjekk ut hele videoen nedenfor.

Skal du se Super Bowl - og hvem tror du vinner?