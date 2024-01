Laurence Fishburne blir Regis i The Witcher sesong 4

HQ

Vi visste allerede at Liam Hemsworth erstatter Henry Cavill som Geralt of Rivia i sesong 4 av The Witcher, men det er ikke den eneste Hollywood-skuespilleren vi får se i den kommende sesongen.

Netflix har bekreftet at Laurence Fishburne (Morpheus i The Matrix og The Bowery King i John Wick-filmene) vil være med i The Witcher sesong 4. Han skal spille Regis, en person som beskrives som "a world-wise Barber-surgeon with a mysterious past". Tiden vil vise om dette er Emiel Regis Rohellec Terzieff-Godefroy fra det spillerne kjenner til fra The Witcher 3: Wild Hunt sin Blood and Wine-utvidelse eller ikke, men det er uansett en interessant rollebesetning.