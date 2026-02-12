Laurence Fournier Beaudry og Guillaume Cizerons seier i vinter-OL skjemmes av stygge kontroverser

HQ

Laurence Fournier Beaudry og Guillaume Cizeron sikret Frankrike gullmedalje i isdans i OL, men seieren har blitt kritisert, ettersom begge skøyteløperne bærer på en rekke kontroverser.

Fournier Beaudry er kjæreste med Nikolaj Sørensen, en danskfødt kanadisk isdanser som også var Fournier Beaudrys ispartner frem til han ble suspendert i 2024 av det kanadiske skøyteforbundet på grunn av et påstått seksuelt overgrep som dateres tilbake til 2012. Sørensens seksårige utestengelse ble senere opphevet i 2025, men han har ikke konkurrert siden, og Fournier Beaudry sier i en dokumentar at anklagen om seksuelle overgrep satte en stopper for karrieren til kjæresten og hans tidligere partner.

Samtidig har Cizeron nylig blitt beskyldt for å være "kontrollerende, krevende og kritisk" av sin mangeårige isdanspartner Gabriella Papadakis. Cizeron og Papadakis var partnere i isdans mellom 2004 og 2024, og slo flere rekorder og vant gullmedalje i Beijing 2022.

Mange har også blitt overrasket over hvor raskt Fournier Baudry byttet lojalitet fra Canada til Danmark og til slutt fikk fransk statsborgerskap for å bli Cizerons nye partner, etter at Cizeron brøt med Papadakis.

Deres seier i OL har blitt møtt med svært kritiske meninger fra fansen på sosiale medier, som anklager paret for å bringe ofre for seksuelle overgrep til taushet, og for å ødelegge karrieren til Cizerons tidligere partner Papadakis, som etter bruddet med Cizeron jobbet som ekspert, men som fikk sparken av NBC kort tid før lekene på grunn av memoarene hennes som avslørte Cizeron.