Lavazza A Modo Mio Deśea

I begynnelsen av 2025 anmeldte vi Lavazzas veldig, veldig billige A Modo Mio Tiny Eco, en kapselbasert kaffemaskin som du faktisk kan kjøpe for under 50 pund. Det ser imidlertid ut til at Lavazza tilnærmer seg sin egen portefølje på samme måte som Motorola gjør med smarttelefonene sine, nemlig ved å tilby et utall modeller slik at det alltid finnes en spesifikk modell som matcher dine behov og prisklasse.

Så hvis du er villig til å betale dobbelt så mye, kan du oppgradere til Lavazzas A Modo Mio Deśea, som stort sett beholder sin enkelhet, men introduserer en rekke kule funksjoner som du som erfaren kaffedrikker sannsynligvis vil være interessert i.

Selve profilen er fortsatt slank og designet for å ta minst mulig plass på kjøkkenbenken. Lavazza har dessuten fortsatt en forkjærlighet for estetisk slående design, så selv om A Modo Mio Deśea er laget av plast, er den fortsatt attraktiv - enkel og attraktiv.

På fronten er det gjort litt plass til en lang rekke knapper. Ja, det hadde vært fint med et lite display, men via enkle LED-belyste berøringsknapper kan du raskt velge mellom espresso- eller melkebaserte kaffedrikker og størrelsen på disse. Lett forståelige symboler hjelper også her. Som de fleste kapselbaserte maskiner åpner du toppen, setter inn kapselen, og så er du klar til å sette i gang. Alternativt kan du bruke den medfølgende melkekoppen, som kan festes og brukes til å dampe melk til for eksempel en cappuccino, før du tilsetter kaffespruten. Det er utrolig enkelt.

Dyrere løsninger har melkebeholderen som en integrert del av maskinen, og det er beundringsverdig at Lavazza ikke har valgt en separat steamer ved siden av. Jeg vil imidlertid si at fordi melkekoppen må sitte der kaffen kommer ut, blir man tvunget til å gjøre ting i rekkefølge, og hvis Lavazza faktisk hadde hatt en steamer på den ene siden, kunne kaffe og melk blitt produsert side om side. Jeg er ikke helt sikker på om jeg foretrekker denne løsningen, men det er lett å forstå hvorfor de foretrakk å designe en maskin som ikke tar opp mer plass uten å ofre funksjonalitet direkte.

Stort sett alt annet er som vanlig. Kapslene smaker ganske godt, og selv om det ikke er så mange andre produsenter i dette proprietære formatet, kan du få 36 for £ 10, og det er fra Lavazza selv, noe som ikke er så ille.

Det finnes overraskende mange løsninger der ute for de rundt 100 kronene du må betale for en A Modo Mio Deśea, og det er heller ikke den billigste løsningen sammenlignet med å måtte kjøpe kapsler. Men hvis du vil ha tilgang til en rekke kaffedrikker, hvorav minst én involverer dampet melk, og du i tillegg vil ha noe som er lett, så er det vanskelig å se hvordan du kan gå galt her. Jeg er ikke helt sikker på designfilosofien bak melkebeholderen, men bortsett fra det har Lavazza nok en gang levert noe stilig og uendelig funksjonelt.

