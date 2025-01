Lavazza A Modo Mio Tiny Eco

Her på Gamereactor har vi ikke bevisst fokusert på de dyreste kaffemaskinene, men det er dessverre slik kortene har falt. Jeg sier "dessverre" fordi det ofte kan være langt mer interessant å se på hvor mye du kan få for pengene på de lavere nivåene av prisstigen, og når det gjelder kaffe, er det ikke alle som har 600 pund liggende og ønsker å rote med bryggehoder, stempler og rengjøring.

HQ

Heldigvis ble vi kontaktet av Lavazza, som ikke bare er kjent for å lage noen av våre personlige favorittbønner ( Qualità Oro er en fantastisk billigbønne), men som også selger en direkte ekvivalent til Nespresso, A Modo Mio Tiny Eco, for £45 helt ny.

Ja, det er absurd lite, så lite at en anstendig espressokanne er dyrere. At et merke som samarbeider med Smeg om kaffemaskiner som ofte er verdt godt over 500 pund, også har en maskin til mindre enn en tiendedel av det, ja, det er ganske kult. Og det er enda kulere at "Eco"-delen av navnet faktisk refererer til det faktum at størstedelen av maskinen, dvs. alle komponentene, er laget av resirkulert plast, og at kapslene som selges sammen med den, er "miljøvennlige", dvs. komposterbare og CO2-nøytrale. Mer av det, takk. Ja, for maskinen er det "bare" 61 %, men ethvert sprang mot bærekraftig produksjon bør applauderes.

Den er også "Tiny", og Lavazza mener alvor. Vi snakker om 26x14x27 centimeter og en vekt på 3,7 kilo, så den er virkelig kompakt, noe som betyr at Tiny Eco kan få plass i en skuff eller i et skap, noe som er veldig fornuftig hvis du ikke pumper ut kaffe i en hast.

Dette er en annonse:

Dette er tross alt en ekstremt enkel maskin, og vi forventer ikke noe annet. Det er en liten vanntank på 0,6 liter, noe som er rimelig for en maskin som først og fremst er beregnet på espresso, det er en enkelt knapp som brukes til å starte og stoppe bryggingen, og dryppbrettet kan trekkes ned for å gi plass til en større kopp. Det tar bare 10 sekunder for maskinen å gjøre seg klar, men bryggetiden for en gjennomsnittlig espresso er litt over et halvt minutt, noe som er i lengste laget, og det finnes ingen automatisk innstilling for å stoppe bryggingen. Du må bli der og trykke på knappen selv. Dette betyr også at hvis du vil ha en dobbel eller en lungo, kan du bare la den fylle på med vann, men likevel.

Spør du Lavazza, skyldes den langsommere bryggingen også at det trekkes ut mer smak fra disse A Modo Mio kapslene, og de vi har smakt på, viser at dette stemmer. Det primære sammenligningspunktet blant kapselbaserte maskiner er Nespresso, og denne virker dypere og langt mer smaksrik - det er virkelig en forskjell. Om den kan konkurrere med solide espressomaskiner, er en helt annen sak, men til en pris på i underkant av £45 er det virkelig vanskelig å klage. Selv om man tar i betraktning at prisen per kopp sannsynligvis er litt høyere enn for andre bryggemetoder, er dette fortsatt en virkelig konkurransedyktig pris og en utmerket smaksprofil.

Det betyr ikke at A Modo Mio Tiny Eco er perfekt. Det er ikke det at vi savner ulike moduser eller innkommende innstillinger, men den burde kunne stoppe av seg selv, bare for å ta ett eksempel. Men den er uten tvil svært enkel å anbefale, og hvis du vil ha en billig kaffemaskin, vil denne gi deg kaffe med god smak til en brøkdel av prisen på større og mer seriøse alternativer.

Dette er en annonse: