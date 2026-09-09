Lavazza Assoluta

Lavazza har et utmerket rykte når det gjelder levering av kaffebønner, og helt klart også for produksjon av små, relativt rimelige og enkle kaffemaskiner. Vi har testet en rekke av dem, og praktisk talt alle har fått ros.

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Men selvfølgelig finnes det et mer konkurransepreget marked like utenfor Lavazzas rekkevidde: et marked der merker som Sage, DeLonghi og andre opererer, og tilbyr kaffemaskiner med bredere funksjonalitet for litt mer penger. Det er i disse prisklassene Lavazza nå ønsker å konkurrere mer direkte.

Maskinen heter Assoluta. Den veier 10 kilo, har et litt mer kompakt design og er utstyrt med en attraktiv kobberfarget detalj. Riktignok lager den kaffe ved at man heller hele bønner i den, men selve maskinen er mer automatisert og retter seg tydelig mot en mer «uformell» kaffeelsker som vil ha resultatet, men ikke ønsker å være personlig involvert i bryggeprosessen – noe som for øvrig er helt greit.

Bønnebeholderen på baksiden rommer 150 gram, og det er ikke en enorm mengde, og vanntanken på 1,5 liter er også på den lille siden. Det må imidlertid sies at maskinen først og fremst virker innrettet mot espresso og en og annen cappuccino, der mengdene vann (og melk) er mindre; og kombinert med den mer kompakte utformingen passer alt fint sammen.

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Så det er ikke mye nytt under solen her, er det vel? Vel, det stemmer ikke helt, for måten Assoluta damper melk på, er ulik alt annet vi har sett. Ideen er at hvis du skal lage en cappuccino, tar du det spesielle glasset fra Trsaparenza Collection som følger med, sjekker melkenivået ved hjelp av linjene på siden av koppen, setter på et spesielt, proprietært lokk med en dyse for oppdamping under, og så tryller maskinen frem en perfekt cappuccino, der alt du har gjort er å tilsette den nødvendige mengden melk.

Tanken her er å effektivisere prosessen, og det har lyktes, men det er noen ganske alvorlige kompromisser, som du kanskje allerede har gjettet. Hva om det for eksempel er to personer som vil ha en cappuccino? Vel, i så fall må du helle over kaffen du nettopp har laget i en annen kopp, slik at du kan bruke Trsaparenza-glasset på nytt til den neste, ellers må du kjøpe et glass til. Eller så mange som trengs for å sikre at flere personer kan få servert kaffe med skummet melk samtidig.

Og ja, alt dette er proprietært – glasset, lokket, hele greia.

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Selve maskinen leverer 19 bar, og takket være sin velprøvde evne til å brygge godt, produserer den utmerket crema og gir også gjennomgående gode resultater med melken. Den krever også svært lite rengjøring, siden det ikke er noen utvendige slanger som må rengjøres hele tiden, og opphopningen av smuss er betydelig mindre enn på andre modeller.

Men med en prislapp på rundt 700 pund kan vi ikke unngå å diskutere funksjonaliteten. En DeLonghi Rivelia koster betydelig mindre og kan stort sett måle seg punkt for punkt når det gjelder teknologi og funksjonalitet. En Sage Barista Touch er ofte på tilbud for litt mer; det er en maskin som virker litt mer robust bygget og kan gjøre ganske mye mer. Ninjas egen spennende nye AutoBarista koster en anelse mer, men den tilbyr også et utvalg av kalde drikker.

Poenget er at konkurransen på akkurat dette området er hard, og Lavazza har kanskje valgt å ta litt for mye betalt for Assoluta i forhold til hva den faktisk kan. Det betyr imidlertid ikke at det den kan, er skuffende – tvert imot. Denne kaffemaskinen er effektiv, kompakt, godt bygget og kommer fra en produsent som har opparbeidet seg en god del tillit. Den burde bare vært litt billigere...