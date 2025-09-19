Laver Cup 2025 går av stabelen denne helgen: Bør du følge med?

HQ

Tennissesongen nærmer seg kanskje slutten (det er få turneringer fra nå og frem til november, når ATP-finalene og Davis Cup-finalene finner sted), men denne helgen møtes noen av de beste tennisspillerne i verden i Chase Center i San Francisco, der Golden State Warriors holder til, til den åttende utgaven av Laver Cup.

Laver Cup er fortsatt ganske ukjent, selv for mange tennisfans, og blir ofte avfeid som lite mer enn en oppvisningsturnering. Men selv om turneringen ikke teller for rangeringen i herresingle eller -double, er den en offisiell turnering sanksjonert av ATP. Forskjellen er at tennisspillerne ikke representerer seg selv, og heller ikke landene sine, slik som i Davis Cup, men Team Europe og Team World.

Laver Cup ble opprettet i 2017 som en parallell til golfens Ryder Cup i tennis, og formålet med turneringen er å se noen av de beste tennisspillerne spille sammen, i single og double, med en tennislegende som kaptein. Denne gangen trenes Team Europe av franske Yannick Noah, som vant én Roland Garros-tittel i 1983, mens Team World trenes av amerikanske Andre Agassi, som har vunnet åtte Grand Slam-titler.

Laver Cup 2025-utgaven finner sted 19.-21. september. Åpningskampene på dag 1 inkluderer Casper Ruud mot Reilly Opelka, Jakub Mensik mot Michelsen, Flavio Coboilli mot Joao Fonseca og Mensik/Alcaraz mot Michelsen/Fritz.

Tennisspillere som deltar i Laver Cup i 2025:

Team Europa



Kaptein: Yannick Noah



Spania - Carlos Alcaraz (Spania, nr. 1 i verden)



Tyskland - Alexander Zverev (3)



Danmark - Holger Rune (11)



Norge - Casper Ruud (12)



Tsjekkia - Jakub Menšík (17)



Italia - Flavio Cobolli (25)



Team World



Kaptein Andre Agassi



USA - Taylor Fritz (nr. 5 i verden)



Australia - Alex de Minaur (8)



Argentina - Francisco Cerúndolo (21)



USA - Alex Michelsen (32)



Brasil - João Fonseca (42)



USA - Reilly Opelka (62)



Siden starten har Team Europe vunnet fem ganger, og Team World to ganger, inkludert 2022-utgaven, som er mest kjent for å være scenen der Roger Federer trakk seg. Hver seier på dag 1 er verdt ett poeng, på dag 2 er de verdt to poeng, og på dag 3 er de verdt tre poeng. Det første laget som oppnår 13 poeng, vinner turneringen.