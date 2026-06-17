Laver Cup 2027 skal arrangeres i Los Angeles: «Team World» består alltid av Nord-Amerika

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Laver Cup, tennisturneringen som setter «Team Europe» opp mot «Team World», i likhet med Ryder Cup i golf, har kunngjort at Los Angeles skal være vertsby for 2027-utgaven. Denne turneringen, som ikke har noe med ATP-touren å gjøre og ble grunnlagt i 2017, arrangeres hvert år i september, vekselvis i europeiske byer og «verdensbyer».

Team World er imidlertid fortsatt begrenset til Nord-Amerika, med kunngjøringen om at Laver Cup 2027 skal finne sted i Los Angeles, i Intuit Dome, hjemmearenaen til Los Angeles Clippers.

Siden turneringen startet, har de fire gangene den har blitt arrangert av «Team World» vært i Chicago, Boston, Vancouver og San Francisco, og neste år i LA: fire ganger i USA, én gang i Canada. Team Europe har arrangert turneringen i Praha, Genève, London, Berlin og nå igjen i London for 2026-utgaven mellom 25. og 27. september.

Det forventes at hvert lag består av fire spillere: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli og Jakub Mensik, med Yannick Noah som kaptein for Team Europe; og Ben Shelton, Alex de Miñaur, Taylor Fritz og Alexander Bublik, med Andre Agassi som kaptein for Team World. I fjor slo Team World Europa, da Fritz vant over Alcaraz og Zverev.