Lavvannet i Rhinen fortsetter å forstyrre skipsfarten i Tyskland

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Som rapportert for to uker siden, påvirker vannstanden i Rhinen godstransporten i Tyskland. Nå melder Reuters at situasjonen forverres.

Regnet i helgen var svakere enn forventet, noe som forstyrrer skipsfarten i Tyskland ytterligere. Det forventes at vannstanden ved det viktige flaskehalsområdet Kaub vil synke ytterligere de neste dagene, noe som reduserer hvor mye last skipene kan frakte på en sikker måte. Skipene blir ikke stoppet og fortsetter å seile, men ofte med svært små laster av sikkerhetsmessige årsaker. Noen fartøy seiler med bare 15 til 20 % last eller enda mindre, noe som tvinger frem en spredning av lasten, noe som øker kostnadene og potensielt fører til at en del av godset må fraktes på vei.

Forstyrrelsene blir stadig dyrere for tysk industri denne sommeren. Kostnadene for tanklektere fra Rotterdam til Karlsruhe har tredoblet seg i løpet av juli måned, noe som påvirker varer som korn, mineraler og oljeprodukter.