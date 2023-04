Lawbreakers skaperen er interessert i å gjenopplive spillet

HQ

Mens Lawbreakers døde for fem år siden, er personen som skapte spillet interessert i å utforske en "oppstandelse" av det. Som nevnt i en tråd på Twitter, har Cliff Bleszinski snakket om potensielt å bringe tilbake spillet med tanke på at Nexon eier rettighetene til tittelen.

Men haken er at Bleszinski har gått videre fra å lage spill og er fokusert på nye muligheter akkurat nå, så hvis det er interesse for å bringe tilbake Lawbreakers, har han uttalt at han bare vil være involvert i en konsulentrolle, da han er "over å være administrerende direktør og hoveddesigner" som det er "utmattende".

Uansett viser det at hvis det er noen interesse for å bringe tilbake Lawbreakers, mannen som bidro til å skape det i utgangspunktet er åpen for å få det prosjektet fra bakken. Ditt trekk Nexon.