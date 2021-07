"Det finnes virkelig en simulator for alt". Det er en setning som blir brukt mye i disse dager, og med rette, da det ærlig talt er for mange bisarre simulatorspill. Men bare fordi markedet er ganske mettet, betyr ikke det at det ikke er noen gode simulatorer der ute, Farming Simulator for eksempel. Tidligere i år fikk vi se en ny simulator, som kommer fra Skyhook Games, det samme teamet som har jobbet med både Train Sim World og Destruction AllStars, ved å hjelpe hovedutviklerne med å bringe spillene til liv. Vel, teamet har også jobbet med sin egen tittel, en simulator som gir deg et plenklipping-imperium. Vi snakker her om Lawn Mowing Simulator.

Jeg ville vanligvis brukt et øyeblikk på å oppdatere deg om fortellingen eller hva spillet handler om her, men jeg synes dette er ganske selvforklarende. Jobben din er å klippe gress, ved hjelp av en rekke linsensierte maskiner for å tjene penger til å skape et plenklipping-imperium. Så hvis du virkelig ikke liker å klippe plenen er nok ikke dette et spill for deg. Men hvis du leter etter en overraskende avslappende oppgave å bryne deg på, og kanskje ikke har muligheten til å klippe en plen selv, så tilbyr dette spillet en ganske realistisk plenklippingsopplevelse.

Utstyret du får her er dog ikke din typiske bensin- eller elektriske gressklipper som krever at du styrer den ved å gå bak den, i spillet bruker du heller en rekke sitteklippere som har en patetisk lav toppfart. Herfra er jobben din å bare klippe plenen, eller rettere en prosentandel av den for å oppnå et gitt mål. Hvis du har erfaring med å klippe plenen vil dette føles gjenkjennelig, faktisk endte jeg med å komme ganske godt inn i det, og brukte læren fra min far til min fordel.

Når det gjelder klipperne selv er det mange muligheter for forskjellige design, hver som utmerker seg på forskjellige måter. Noen er designet for å komme inn i vanskelige hjørner, andre er bedre til å takle mesteparten av klippingen, og hvilken maskin du bruker påvirker derfor hvordan du får jobben gjort. Noe som virkelig overrasket meg her var kompleksiteten av å betjene disse maskinene. Du må følge med på hvordan motoren går (for mange omdreininger ender med at du overoppheter den), sørge for at du klipper gress i riktig lengde for å sikre kundetilfredshet samt håndtere gressklipperen på en intelligent måte, for hvis du legger igjen dekkmerker på plenen vil kunden klage på dette. Og du tror kanskje jeg tuller med dette, men jeg tror ikke jeg har generert så mange bøter i et spill før som jeg har gjort i dette. Plenklipperbransjen er virkelig hard.

Plenklipping er stort sett hoveddelen av dette spillet, men det er på ingen måte alt du får her. Karriere-modusen gir deg som oppgave å administrere midler og bruke pengene du tjener på kontrakter for å bygge opp bedriften din. Denne delen inkluderer administrering av gressklippere, oppgradering og stell av dem, samt rekruttering og opplæring av ansatte. Det er like mye en administrasjonssimulator som en gressklippersimulator, så du kan forvente litt dybde også.

Men selv om dette spillet gir en ganske realistisk klippe- og administrasjonsopplevelse, kan jeg ikke annet enn å lure på hvorfor dette eksisterer. Skyhook har gjort en ganske solid jobb så langt, og faktisk har de nok planlagt å fremheve det ytterligere (inkludert rattstøtte slik at du kan bruke din simracing-rigg hvis du vil). Likevel, og jeg kan kjenne den gamle mannen i meg trenge seg ut her, hvorfor bruke tid på å spille en simulator som denne når du i stedet faktisk bare kan gå og klippe plenen, eller bare gjøre noe annet? Riktignok kan dette ofte sies om mange simulatorspill i disse dager, men jeg synes det er spesielt vanskelig å legge fra meg disse tankene i dette tilfellet.

Er spillet godt laget? Ja. Byr det på en autentisk opplevelse? Ja. Men vil dette være et spill for massene? Sannsynligvis ikke. Når det er sagt vil du ikke finne noe bedre enn dette hvis et spill om plenklipping er akkurat hva du er ute etter.