Når vi mennesker blir rammet av frykt slår de dyriske instinktene våre inn. Når vi blir redde frigjøres adrenalin og kortisol i hjernen, som er signalstoffene som får hjertet til å slå, blodet til å strømme raskere og kroppen til å forberede seg på å forsvare seg og komme seg raskt i sikkerhet. Hele kroppen er i alarmberedskap, og det er instinktene våre som tar over. Jeg må være pumpet opp med adrenalin og kortisol etter å ha gått gjennom den nye Layers of Fear.

Layers of Fear er en psykologisk thriller, men til tross for navnet er det ikke en remake eller remaster av originalen med samme navn - og det er heller ikke Layers of Fear 3. Det kan best beskrives som en "gjenfødelse" av serien, med redesignede versjoner av originalen Layers of Fear og oppfølgeren Layers of Fear 2, pluss The Final Note (en ny utvidelse) og The Writer, et nytt kapittel som binder det hele sammen.

Du starter faktisk med å spille The Writer, som foregår i et tilsynelatende forlatt fyrtårn der en forfatter har barrikadert seg for å få fred og ro til å skrive. Etter en kort introduksjon i The Writer, hopper du inn i det jeg husker fra det opprinnelige Layers of Fear, eller The Painter, som det heter her. Her tar du rollen som en alvorlig mentalt forstyrret maler som er i ferd med å skape sitt siste mesterverk, og hans mentale tilstand er nå i tvil mens han beveger seg rastløst rundt i sitt enorme viktorianske hus mens grusomme scener utspiller seg foran øynene dine. Den nye utvidelsen, The Final Note, kaster nytt lys over The Painter og familien hans fra konas perspektiv.

Senere spiller du The Actor (eller Layers of Fear 2), der du tar rollen som en skuespiller som på ordre fra en krevende filmregissør på 1930-tallet hopper om bord på et cruiseskip for å finne ut om han har det som skal til for å spille hovedrollen i regissørens kommende film. Du innser imidlertid snart at dette kommer til å bli mye mer enn bare en vanlig casting.

Spillet er egentlig ganske enkelt; du beveger deg rundt i fyret, malerens enorme hus, det forlatte cruiseskipet og ulike alternative marerittverdener mens du utforsker omgivelsene og løser enkle gåter. Det er mer som en vandresimulator med skrekk og enkle gåter, og som sådan fungerer det ganske bra. Som en ny funksjon er The Painter utstyrt med en lykt som kan brukes til å lyse opp omgivelsene for å avsløre ledetråder til nye gåter, og den kan også brukes til å uskadeliggjøre fiender i en kort periode slik at du kan flykte. Du kan gjøre det samme med lommelykten i The Actor.

Layers of Fear har alltid vært et svært stemningsfullt spill, og det samme kan sies om denne nye utgaven. Det skjer stadig mystiske ting rundt deg, og det er ofte de mange små hint og glimt av for eksempel en silhuett eller en skygge som er langt mer skremmende enn om du sto ansikt til ansikt med ondskapen selv. Du utsettes for traumatiserende syn; malerier som smelter, ting som flyr gjennom luften, utstillingsdukker som plutselig dukker opp der det ikke var noen før, dører du nettopp har gått gjennom som erstattes av helt nye korridorer, rom som ødelegges i løpet av brøkdelen av et sekund så snart du snur ryggen til - eller hele rom som forvandles til umulige versjoner av seg selv eller råtner foran øynene på deg.

Lyden er naturligvis svært viktig i et spill som Layers of Fear. De mest skremmende øyeblikkene er sekvensene der det er nesten helt stille, eller der du bare kan høre noe som ligner et stille pust. Eller en liten bjelle som ringer. Eller en svak knirking bak deg. Men det er så svakt at du ikke er sikker på om det var der. Hvis du tør, bør du absolutt spille med et godt headset, spesielt siden spillet har 3D binaural lyd, som er virkelig effektivt her.

Det nye Layers of Fear er et av de første spillene som tar i bruk Unreal Engine 5. Jeg kan ikke si om spillet utnytter den nye teknologien fullt ut, men det jeg kan si med sikkerhet, er at dette er et virkelig vakkert spill. Virkelig vakkert og ekstremt godt designet. Designerne hos Bloober Team vet virkelig hvordan de skal designe disse skremmende verdenene, og kombinert med utmerket lyssetting og andre visuelle herligheter har vi et av de vakreste og mest stemningsfulle skrekkspillene noensinne.

Det eneste problemet med grafikken er at kontrasten av og til er litt merkelig og at det kan være vanskelig å se hva som skjer, men Bloober Team jobber visstnok med en oppdatering som skal fikse dette før lansering. Til slutt er det verdt å nevne at du kan spille i to forskjellige grafikkmoduser; enten Quality med 30 bilder per sekund, som har Ray-Tracing, 4K-oppløsning og forbedret belysning, eller i Performance med 60 bilder per sekund, men uten Ray-Tracing og med lavere oppløsning.

Layers of Fear har alltid vært en av mine favoritter i skrekksjangeren, særlig fordi den alltid har vært båret av en god atmosfære og mindre av billige sjokkeffekter. Det nye Layers of Fear tar uhyggen og stemningen et hakk opp, takket være den vakre nye grafikken og det utmerkede lydsporet. Layers of Fear er kanskje ikke et spill for alle, for det er mer en opplevelse enn et spill. Spillet er veldig enkelt, og du beveger deg mer eller mindre bare rundt og åpner dører, leter i skuffer og skap, løser noen enkle gåter og blir skremt fra vettet fra tid til annen.

Hvis du liker denne typen underholdning, er Layers of Fear et av de beste i sitt slag. Jeg kan ikke huske sist jeg har opplevd et spill med en så intens atmosfære og som var så ubehagelig å spille som Layers of Fear. Og i denne sammenhengen skal det forstås på den mest positive måten.