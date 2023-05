Layers of Fear lanseres en uke før Final Fantasy XVI

HQ

Bloober Team virket veldig selvsikre da de kunngjorde at det nye Layers of Fear ville lanseres i juni tidligere i år, men flere av dere forventet sannsynligvis at det ville utsettes da det ble klart at Street Fighter 6, Diablo IV, Final Fantasy XVI og et par andre etterlengtede titler også hadde satt siktet mot neste måned. Vel, de polske utviklerne er definitivt ikke redde for litt konkurranse.

Fordi studioet har kunngjort at Layers of Fear vil lanseres 15. juni. Ikke at PC-spillere må vente en måned for å få en smak, ettersom en kort demo er tilgjengelig på Steam frem til 23. mai. De av dere som er fristet til å prøve denne bør kanskje ta en titt på PC-spesifikasjonene nedenfor.