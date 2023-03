Layton og Luke gjenforenes i New World of Steam

HQ

Takket være Level-5s Vision 2023-arrangement vet vi nå at professor Layton og The New World of Steam vil være en direkte oppfølger til professor Layton and the Lost Future, ettersom den plukker opp historien et år etter slutten.

I dette nye eventyret mottar Layton et ganske merkelig brev fra sin tidligere elev Luke, som hadde emigrert til Amerika for å finpusse detektivferdighetene sine. Som de er gjenforent i denne nye steampunk estetiske byen, synes det å være et mørkt mysterium som har unge Luke bekymret, og ting snart blir en serie for gjenforent par detektiver, som vil se byen vokse og endre sin layout som de løser gåter sammen, som likeverdige.

For øyeblikket er det ikke noe ord om hvordan disse gåtene vil se ut eller en mulig utgivelsesdato for dette nye Layton-eventyret, men la oss håpe Nintendo har reservert et veldig spesielt sted for det på det forventede sommerarrangementet. I mellomtiden, sjekk ut den nye historien trailer for professor Layton og The New World of Steam nedenfor.