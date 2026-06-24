Lazio er dømt til å betale erstatning for ikke-økonomisk skade til den svenske spilleren Maja Göthberg, som ble sagt opp fra Lazio på grunn av graviditet

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Maja Göthberg, den svenske fotballspilleren som fikk kontrakten sin oppsagt av Lazio på grunn av graviditet, har vunnet saken, og den italienske klubben er av Court of Arbitration for Sport (CAS) pålagt å betale erstatning og moralsk erstatning: domstolen fastslår at de ulovlig avsluttet hennes ansettelsesforhold på grunn av graviditet.

Dette skjedde sommeren 2024, da Göthberg, etter en vellykket sesong 2023/24 der hun spilte 29 kamper og bidro til at laget rykket opp til den italienske toppdivisjonen i kvinnefotball, fikk den svenske spilleren vite at hun var gravid og informerte klubben om dette, selv om hun ikke var lovpålagt å gjøre det. Etter det stoppet forhandlingene om en ny kontrakt, som hadde gått greit men ikke var blitt formalisert, plutselig opp.

Ingenting ble signert, hun fikk ikke noen ny kontrakt, og Lazio hevdet at Göthberg hadde valgt å ikke fortsette å spille for klubben, men det var ikke sant. Göthberg hevdet at klubben hadde trukket tilbake kontrakten hennes etter å ha fått vite om graviditeten (og hadde videreformidlet denne informasjonen, som er konfidensielle medisinske opplysninger, til andre personer, inkludert andre spillere). Siden det ikke fantes noen dokumentasjon på den nye kontrakten, måtte han basere sitt forsvar på WhatsApp-samtaler.

«Denne saken handlet aldri bare om fotball: den handlet om å bli behandlet rettferdig og med respekt i et viktig øyeblikk i livet mitt. Dommen sender et signal om at graviditet aldri skal behandles som et problem eller en grunn til å nekte en spiller muligheter til å spille», sa Göthberg.

Göthberg ble representert under rettssaken av den svenske spillerforeningen Spelarforeningen samt FIFPRO, verdens største spillerforening. «Denne saken viser at FIFAs fødselsregler ikke bare er ord på papiret, men at de gir reell beskyttelse for spillerne,», sa FIFPROs juridiske direktør Alexandra Gomez Bruinewoud. «Betydningen av denne kjennelsen strekker seg utover Maja Göthberg og bekrefter at klubber ikke bare kan trekke seg fra et ansettelsesforhold – selv om dette ikke er fullt ut formalisert – så snart de får vite at en spiller er gravid».