Lazio sparker falkoner, som tar seg av ørnemaskoten, etter å ha vist sin penisprotese på sosiale medier

SS Lazio, et av de eldste lagene i Roma, har hatt en ørn som symbol siden grunnleggelsen i 1900, som en hyllest til de romerske legionene og keiseren. I det siste har klubben brukt en ekte ørn, kalt Olimpia, under kampene på Stadio Olimpico, der den har gjort flyoppvisninger og vært en ekte maskot for klubben, elsket av alle fansen.

Mandag kveld kunngjorde imidlertid Lazio at de hadde sparket Juan Bernabé, den spanske falkoneren som hadde tatt seg av Olimpia siden 2011. "SS Lazio, som er sjokkert over å se foto- og videobildene av Juan Bernabé, kunngjør at de med umiddelbar virkning har avbrutt alle relasjoner med denne personen, på grunn av alvoret i hans oppførsel". Ørnen vil inntil videre ikke lenger bli sett flygende over Olimpico.

Hva gjorde Bernabé? Han la ut bilder og en video på Instagram som viser penisimplantatene hans. Han forklarte i det italienske radioprogrammet La Zanzara, i Radio24 (via El Confidencial), at han hadde en protese for å øke sin seksuelle ytelse. "Jeg er veldig aktiv, jeg trenger å ejakulere hver gang jeg har fri", fortalte han.

Bernabé mistet en testikkel i en ulykke for 30 år siden. Det hindret ham ikke i å ha et normalt seksualliv og få barn, men han ønsket seg mer av følelsen fra da han var ung og aldri måtte ta piller igjen. "Ereksjonen min er naturlig, men med dette apparatet trykker jeg på en knapp som gjør at jeg kan kontrollere både ereksjonen og tiden perfekt."

Han forteller også at han er svært seksuelt aktiv, og til tross for at han lever i et forhold, dater han andre kvinner. "Kvinnen jeg bor sammen med forstår at sex er en nødvendighet for meg, og hun har et veldig åpent sinn. Jeg vil gjerne ha sex en eller to ganger om dagen".

Bernabé, tidligere falkoner i Lazio, er en Mussolini-beundrer

Bernabé sa også at "det å være Lazio-supporter gjør ham mer maskulin" og minnet også lytterne på at "han beundrer Mussolini veldig mye".

Bernabé hadde allerede blitt suspendert en gang for å ha gjort fascisthilsen under en fotballkamp i 2021, og erklærte seg som en beundrer av diktatorene Mussolini og Franco. Men for Lazio var den røde linjen å vise penis på sosiale medier.

"Selskapet er klar over smerten, delt av alle, som tapet av ørnen i de neste hjemmekampene vil føre til fansen, men mener at det ikke er mulig å bli assosiert, spesielt det historiske symbolet på ørnen, med et emne som med sitt initiativ har gjort fortsettelsen av forholdet uakseptabelt".