Lazy River er et co-op FPS som foregår i et uregulert kosmisk badeland
Jepp, det er omtrent like fantastisk som det høres ut.
Forbered deg på den mest fantastiske dagen noensinne. Utviklerne Mike Boxleiter, Kevan DuPont, Jake Yetter, Joel Corelitz og Karlee Esmailli dukket nettopp opp på Day of the Devs showcase for å presentere sitt kommende prosjekt, som bare kalles Lazy River.
Dette er et kooperativt førstepersons skytespill der opptil fire spillere reiser til "galaksens mest uregulerte badeland" for å oppleve en hektisk dag med action. Premisset er at parken er definert av den uendelige lazy river i midten, og du og vennene dine må cruise nedover denne elven på en flåte bestående av søppel og tilfeldig innsamlede gjenstander for å nå motsatt side av parken. Og alt mens du kjemper mot horder av zombier.
Lazy River kombinerer bygningsmekanikk og -funksjoner med et hordelignende overlevelsesspill, og det handler om å møte oddsen og overleve for å se en ny dag, uten å utløse Water Station One's (som parken er kjent som) alarm, ellers vil den selvrensende syklusen starte og eliminere alt organisk liv i området.
Slik det ser ut nå, ser Lazy River ut til å debutere som et Early Access-prosjekt så snart som sommeren 2027, som på dette tidspunktet vil spillet ha vært under utvikling i fem år. Det vil være ute etter å selge for $ 19.99, og du kan se noen bilder av spillet nedenfor.