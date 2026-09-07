LCK-sesongen 2026: Gen.G sikrer seg en plass i sluttspillets Grand Finals, mens kun Hanwha Life og T1 fortsatt er med i kampen

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Før helgen bemerket vi at mye sto på spill for den koreanske LCK-ligaen i dagene fremover, ettersom tre av de gjenværende seks lagene skulle bli eliminert, mens ett skulle dra hjem med en billett til Worlds 2026 som belønning for innsatsen. Dette har nå skjedd, ettersom det nå kun gjenstår to kamper i sluttspillet i LCK-sesongen 2026, og alle de tre gjenværende lagene er de beste regionen har hatt å by på den siste tiden.

For det første er Gen.G Esports det første laget i Grand Final, etter å ha snappet plassen fra Hanwha Life da de beseiret MSI 2026-mesteren med 3–1 i Upper Bracket-finalen. Når det gjelder hvem Gen.G skal møte i denne siste kampen, blir det enten Hanwha Life eller T1.

T1 sikrer seg plassen ved å slå vinneren av «best-of-the-rest»-kampen fra nedre del av turneringstreet, nemlig Dplus, som ble knust av den regjerende verdensmesteren med 3-1 i tredje runde i nedre del av turneringstreet. Likevel var det nok for Dplus å nå så langt i turneringen til å kvalifisere seg til VM 2026 gjennom LCKs fjerde regionale plass, ettersom de resterende lagene allerede hadde kvalifisert seg til turneringen.

Når det gjelder hva som venter LCK videre, skal de to siste kampene spilles kommende helg, med følgende kamper på programmet.

Finale i nedre del av tabellen (12. september):



Hanwha Life mot T1 kl. 06:00 BST/07:00 CEST



Storfinale (13. september):