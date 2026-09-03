LCK-sesongen 2026: Hanwha Life slår T1 og sikrer seg den siste plassen i finalen i den øvre delen av sluttspillet

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Det er torsdag, og det betyr at det er fire dager igjen av denne uken, noe som betyr at det er plass til fire kamper til i sluttspillet i LCK-sesongen 2026. Dette kommer etter at den andre semifinalen i den øvre delen nylig ble avsluttet, der Hanwha Life klarte å slå T1 etter at de to lagene kjempet en tøff kamp som gikk hele veien og endte til fordel for førstnevnte med 3–2.

Nå som dette er avklart, lurer du kanskje på kampoppsettet for resten av uken, og i så fall har vi all den informasjonen nedenfor.

1. runde i nedre del av turneringen (3. september):



Dplus mot FearX kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Nedre del av turneringen, 2. runde (4. september):



KT Rolster mot vinneren av Dplus/FearX kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Finale i den øvre delen (5. september):



Gen.G mot Hanwha Life kl. 09:00 BST/10:00 CEST



3. runde i nedre del av turneringen (6. september):



T1 mot vinneren av undergruppen, runde 2 kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Dette vil deretter føre til de to siste kampene i 2026-sesongen av LCK, som finner sted neste uke, og de eksakte kampoppsettene og lagene vil bli mye klarere ved starten av neste uke. Det vi vet er at de to kampene er planlagt til 12.–13. september.