LCK-sesongen 2026: KT Rolster og Dplus skal snart kjempe om LCKs siste plass i verdensmesterskapet

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KT Rolster Dplus står foran den viktigste kampen i denne LCK-sesongen, da de to lagene skal møtes i andre runde av nedre del av sluttspillet. Det høres kanskje ikke så glamorøst ut, men denne kampen har enorme konsekvenser, ettersom vinneren faktisk vil sikre seg den siste plassen til Worlds 2026 som tilbys gjennom LCK, siden alle de tre andre lagene som fortsatt er med i sluttspillet allerede har sikret seg billettene til Worlds.

Ja, etter å ha slått i går i en jevn 3-2-kamp, har muligheten til å kjempe mot om den siste Worlds-plassen fra LCK. Vinneren går også videre til å møte i neste runde av sluttspillet, i et forsøk på å kjempe seg videre mot finalen, men den virkelige premien er en plass i det største arrangementet i -kalenderen.

Kampen er akkurat i gang, så sørg for å følge med for å se hvem som går videre til verdensmesterskapet om noen uker.

FearX Dplus KT Rolster T1 League of Legends