LCS sommeren 2026: « Here er de siste kampene i den ordinære sesongen

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De ulike regionale ligaene nærmer seg slutten i den konkurransepregede verdenen av League of Legends, og de ulike turneringene går enten nå videre til sine respektive sluttspillfaser eller er inne i de siste dagene av den ordinære sesongen. For LCS i Nord-Amerika er det sistnevnte som står for døren, med fire kamper som skal spilles i løpet av den kommende helgen.

Du lurer kanskje på hvilke fire siste kamper som står på programmet, og hvis det er tilfelle, kan du sjekke informasjonen nedenfor.



Cloud9 mot Sentinels kl. 21:00 BST/22:00 CEST den 5. september



Dignitas mot Team Liquid kl. 00:00 BST/01:00 CEST 6. september



FlyQuest mot Shopify Rebellion kl. 21:00 BST/22:00 CEST 6. september



Disguised mot Lyon kl. 00:00 BST/01:00 CEST 7. september



Det bør nevnes at Dignitas nå er matematisk utelukket fra å gå videre til sluttspillet, mens Lyon, Team Liquid, Cloud9, Sentinels og Shopify Rebellion alle er bekreftet å gå videre. Det store spørsmålet nå er hvordan seeding vil avgjøre sluttspilltreet.