LCS sommeren 2026: « Here er de siste kampene i den ordinære sesongen
De fire siste kampene spilles kommende helg.
De ulike regionale ligaene nærmer seg slutten i den konkurransepregede verdenen av League of Legends, og de ulike turneringene går enten nå videre til sine respektive sluttspillfaser eller er inne i de siste dagene av den ordinære sesongen. For LCS i Nord-Amerika er det sistnevnte som står for døren, med fire kamper som skal spilles i løpet av den kommende helgen.
Du lurer kanskje på hvilke fire siste kamper som står på programmet, og hvis det er tilfelle, kan du sjekke informasjonen nedenfor.
- Cloud9 mot Sentinels kl. 21:00 BST/22:00 CEST den 5. september
- Dignitas mot Team Liquid kl. 00:00 BST/01:00 CEST 6. september
- FlyQuest mot Shopify Rebellion kl. 21:00 BST/22:00 CEST 6. september
- Disguised mot Lyon kl. 00:00 BST/01:00 CEST 7. september
Det bør nevnes at Dignitas nå er matematisk utelukket fra å gå videre til sluttspillet, mens Lyon, Team Liquid, Cloud9, Sentinels og Shopify Rebellion alle er bekreftet å gå videre. Det store spørsmålet nå er hvordan seeding vil avgjøre sluttspilltreet.