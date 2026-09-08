LCS sommeren 2026: Sluttspilltreet med seks lag er nå fastsatt, og hele kampprogrammet er bekreftet

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Mens mange av de regionale divisjonene i « League of Legends vil avslutte sommersesongen i løpet av de neste en eller to ukene, vil den nordamerikanske LCS-sesongen vare enda lenger, siden sluttspillet der ennå ikke har startet.

Slik det ser ut nå, starter den første runden av sluttspillet kommende helg, og turneringsoppsettet med seks lag vil da gå i gang med de to første kampene. Ingen lag vil bli slått ut denne helgen, da den første utslagsrunden i turneringsoppsettet med dobbel eliminering finner sted 18. september, mens den andre følger en uke senere. Kort sagt: Ikke forvent at det går fort, siden finalen er planlagt til 4. oktober – om litt under en måned.

Nedenfor finner du oversikten over de planlagte kampene, slik at du kan se når hver enkelt kamp skal spilles.

Kvartfinaler i øvre del av turneringstreet:



Cloud9 mot Shopify Rebellion kl. 21:00 BST/22:00 CEST 12. september



Sentinels mot FlyQuest kl. 21:00 BST/22:00 CEST 13. september



1. runde i nedre del:



Taperen av kvartfinale nr. 1 i den øvre delen mot taperen av kvartfinale nr. 2 i den øvre delen kl. 21:00 BST/22:00 CEST den 18. september



Semifinaler i den øvre delen:



Lyon mot vinneren av C9/Shopify kl. 21:00 BST/22:00 CEST 19. september



Team Liquid mot vinneren av Sentinels/FlyQuest kl. 21:00 BST/22:00 CEST 20. september



Kvartfinaler i nedre del av turneringen:



Taperen med lavest seeding fra semifinalen i den øvre delen mot vinneren av 1. runde i den nedre delen kl. 21:00 BST/22:00 CEST den 25. september



Semifinaler i nedre del:



Taperen med høyest seed fra semifinalen i den øvre delen mot vinneren av kvartfinalen i den nedre delen kl. 21:00 BST/22:00 CEST 26. september



Finale i den øvre delen:



Vinneren av semifinale nr. 1 i den øvre delen mot vinneren av semifinale nr. 2 i den øvre delen kl. 21:00 BST/22:00 CEST 27. september



Finalen i den nedre delen:



Taperen av finalen i den øvre delen mot vinneren av semifinalen i den nedre delen kl. 21:00 BST/22:00 CEST den 3. oktober



Storfinale: