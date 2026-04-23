Le Cartel Studio forteller om hvorfor tiden er inne for Heave Ho 2: "Nå tenkte vi bare på å skape med mer kontekst"

Et av de mange spillene som utvilsomt vil fange oppmerksomheten til fans over hele verden denne sommeren, er oppfølgeren til det kooperative plattformspillet Heave Ho. Denne oppfølgeren er utviklet av Le Cartel Studio og utgitt av Devolver Digital, og vil introdusere nye spillelementer og flytte fokuset fra enkle plattformspill til mer komplekse utfordringer som lag av spillere, lokalt eller på nettet, må overvinne.

Med Heave Ho 2 lovet for PC, Switch og Switch 2 i løpet av sommeren, under London Games Fests New Game Plus-arrangement, fikk vi sjansen til å snakke med Le Cartels medstifter og kreative direktør, Fred Coispeau, for å lære mer om spillet, inkludert hvorfor nå er det perfekte tidspunktet for Heave Ho 2.

"Hvorfor er det det perfekte tidspunktet? Jeg vet ikke helt. Vi ga ut spillet, det første spillet, for syv år siden, og etter COVID, da vi fikk mange tilbakemeldinger om spillet, ville spillerne gjerne ha mer, litt dette osv. Jeg tror vi hadde nok avstand med det første spillet til å tenke på å skape et nytt trinn. Og du vet, det første spillet handlet bare om ett mål, å fullføre et nivå fra punkt A til punkt B. Det var bare plattformspill, og nå tenkte vi bare på å skape en større sammenheng. Hva om figurene våre for eksempel var på kjøkkenet? Hva om figurene våre går ut i verdensrommet? Hva om karakteren vår er bundet fast? Det ga oss muligheten til å tenke på nye spill, og så tenkte vi at det ville være morsomt å skape det."

Vi spurte også Coispeau om hvorfor samarbeidsspill viser seg å bli en stor hit igjen, og hvordan Heave Ho 2 utnytter denne trenden.

"Det er selvfølgelig COVID. Jeg tror vi så det med Heave Ho 1. Under COVID var det mange som likte å spille Heave Ho, men ikke bare Heave Ho, Overcooked og mange andre spill, co-op-spill. Jeg tror også det er flere og flere familier som elsker å spille sammen. Og det er en god grunn til å spille co-op-spill. Og det er også noe mer sosialt, du vet, vi fortalte oss at Heave Ho var som en generator av sosial lenke, og jeg antar at det er en ny måte å få litt tid med venner på. Så ja, co-op, det er en stor suksess. Det er selvfølgelig også de sosiale mediene. Det er morsomt å se folk spille spillene. Så ja, jeg tror det er grunnen til at vi liker det."

Du kan se hele intervjuet med Coispeau nedenfor, og for mer fra Heave Ho 2, forvent flere kunngjøringer snart, ettersom vi fremdeles ikke har hørt om den faste lanseringsdatoen for spillet.