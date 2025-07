HQ

At dette spillet i det hele tatt ble utgitt, og at det mot alle tenkelige odds ble en rungende, stor, haikende monstersuksess - virket som det minst sannsynlige som kunne skje i simracing-sjangeren. Dette fordi Florida-baserte Motorsport Games var nede for telling. Klar for konkurs. Nascar-spillet deres ble kuttet ved knærne, de mistet BTCC-lisensen de bygget et spill på, kansellerte tre kommende titler og ga ut så få (og meningsløse) oppdateringer til Rfactor 2 i et par år at det så mørkere ut enn Kameruns dugnad (RIP Arne-H). Le Mans Ultimate kunne bare ikke lykkes. Det ville knapt nok bli utgitt, og det ville selvfølgelig bli fullstendig overkjørt, forbigått og utklasset i sandkassen av giganter som Assetto Corsa og Iracing. Men dette var ikke tilfelle.

Grafikken er superren og realistisk, og vær- og lyseffekter er strålende.

Le Mans Ultimate ble lansert i alfaform i slutten av februar i fjor, og til tross for en treg start var alle i simracingverdenen enige om at studioet bak Rfactor var i ferd med å legge grunnlaget for det som kunne bli et virkelig godt racingspill. Jeg hoppet om bord med en gang, som jeg alltid gjør med denne fantastiske undersjangeren, og siden alfa-utgivelsen har jeg spilt litt Le Mans Ultimate, fulgt med i løpet av det siste året og sett Studio 397 tenke riktig, gjøre riktig og polere opp en liten diamant. I slutten av forrige uke ble 1.0-versjonen rullet ut, og Le Mans Ultimate kan dermed kalles "ferdig", noe som betyr at jeg er klar med en vurdering. Kan dette spillet virkelig konkurrere med Assetto Corsa: Competizione, Iracing og Automobilista 2?

Svaret er ja, selv om jeg fortsatt savner mye av det lovede innholdet vi har ventet på de siste 18 månedene. Det viktige er imidlertid at fundamentet er godt bygget, det grunnleggende er veldig bra her, og når det er sagt, har 397 selvfølgelig alle muligheter i verden til å bygge ut, utvide, forbedre, polere og slipe det som allerede tilbys her. Le Mans Ultimate er det eneste lisensierte, offisielle WEC-spillet på markedet for øyeblikket, og som med alle andre racingsimulatorer står og faller det med dekkfysikken, som er virkelig godt utført her.

Det mangler imidlertid litt optimalisering her, noe jeg håper vil bli gjort før sommeren er over.

397 har lånt mye fra Rfactor 2 og så lagt til deler som jeg tror først og fremst kommer fra Automobilista 2. Det er rett og slett en toleranse i slirvinkelen på dekkene her som gjør at jeg som fører kan kjøre WEC-bilen min (enten det er en Hypercar, LMP eller en GT3) hardere og mer aggressivt enn det som er mulig i for eksempel Iracing og Assetto Corsa Competizione. Det er en toleranse i dekkene som jeg personlig synes er mer i tråd med ekte racing enn i for eksempel Iracing, der dekkene føles som om de tillater én kjørestil, og alle som prøver på noe annet blir straffet. Jeg kan presse AMG GTR-en min mer her enn i noen annen konkurrerende simulator, bortsett fra Automobilista 2, og når dekkene gir etter og grepet forsvinner, føler jeg det med stor tydelighet i rattet og kan parere før bilen havner i en spinnende skrens hinsides all mulig redning.

Vektbevegelsene i bilens understell formidles også på en glimrende måte, og detaljene i spillets fenomenale krafttilbakemelding er uten tvil de beste i sjangeren. Studio 397 har i mange år vært best på å formidle hva som skjer i understellet og dekkene gjennom rattet, og så også her. Noen ganger er det etter min mening litt for mye detaljer i rattet, men det er selvfølgelig ikke noe problem å slanke dem litt under lengre løp i innstillingene, noe som gjør det rett og slett absurd å bruke det som et minuspoeng. FFB her, er strålende. Ikke noe annet. Følelsen av hvordan demperne jobber når GT3-Porschen knirker under hard innbremsing eller hvordan det føles når dekkene tråkker opp på curbs på Spa, er utrolig bra.

Nesten like bra er grafikken, som jeg gjerne ville ha beskrevet som fantastisk hvis det ikke hadde vært for mangelen på optimalisering. I det hele tatt er Le Mans Ultimate en av sjangerens absolutt flotteste simulatorer med meget vellagede bilmodeller, meget velbygde baner og perfekt trimmet fargeskala/belysning som bygger opp en følelse av realisme uten å være så tegneserieaktig tegnet som det noen ganger kan oppleves som i spesielt Automobilista 2 og Iracing. Men som sagt, det er noen mindre problemer med hvordan spillet har blitt optimalisert, og mange av problemene jeg støtte på er egentlig ikke forståelige. Jeg har spilt Le Mans Ultimate i det siste med et RTX 5090 og et 9950X3D, og til tross for all maskinvarekraften som spillmaskinen min nå huser, hakker dette spillet til tider og oppfører seg som om det er problemer med hvordan spesielt skygger lastes inn. Et løp mot AI-biler kan gå greit, mens neste løp - med samme antall biler på samme bane i en annen bil - kan hoste/krasje som et spill i beta-stadiet som ennå ikke er finjustert. Jeg antar at Studio 397 løser dette, og det er ikke noe stort problem for meg, men de lange lastetidene og den ujevne optimaliseringen må derimot tas hånd om.

Det er få racingsimulatorer som kan konkurrere med dekkfysikken i Le Mans Ultimate.

Lyden er imidlertid strålende. Rett gjennom - også. Studio 397 har virkelig klart å finne veien gjennom mengden av motorlyder, kuppellyder, miljølyder og effekter som er tilgjengelige, og lydteknikerne har klart å få til den helt riktige mengden romklang på motor-/eksoslydene som brøler inne i bilene. Det er en fyldig, muskuløs, rotete karakter til måten bilene høres ut her som er lett å like og mye kropp til lyden, som relativt mange spill i sjangeren dessverre mangler.

Le Mans Ultimate har dermed nådd 1.0-status og dermed "final release", men til tross for dette er det egentlig ikke et ferdig spill på den måten vi ble lovet på forhånd. Kjøper du spillet for £25 får du kun WEC-sesongen 2023 og må dermed kjøpe for 2024 og snart også 2025. Kjøper du deluxe-utgaven til £64, får du all nåværende DLC, men det er ikke noe enspillerinnhold, karrieremodus og stort sett alt annet enn online-basert flerspillerracing der Rfactor-teamet åpenbart har lagt ned all innsatsen. Og det må sies at det er en god prioritering - men det endrer ikke på det faktum at dette er en simulator som simulerer WEC-biler, og kanskje ikke et fullverdig "racingspill" slik vi forventer.

Online-racingen er virkelig bra her, og det er nok av løpshungrige førere i Motorsport Games-lobbyene.

Å kalle dette helt ferdig er litt misvisende etter min mening, men det er selvfølgelig ikke vanskelig i dagens spillverden. Store spill som Call of Duty: Warzone, Battlefield 2042 eller hvorfor ikke Fallout slippes også i uferdig tilstand, til full pris, noe spillere (mer eller mindre) tolererer. Så jeg skal ikke klage for mye over at 397 ikke har nådd "final release" når det gjelder funksjonalitet og innhold. Le Mans Ultimate er i utgangspunktet en veldig god racingsimulator, hvis online racingdel lett kan konkurrere med de beste i sjangeren, og hvis dekkfysikk, FFB og grafikk/lyd gjør det samme. Hvis Studio 397 nå får tid til å fortsette å bygge, finpusse og utvide, er jeg ikke i tvil om at dette kan bli den nye herskeren i simracing-sjangeren.