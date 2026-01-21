Le Pen nekter for å ha misbrukt EU-midler i ankesaken

HQ

Marine Le Pen var tilbake i retten i Paris denne uken for å anke dommen mot henne for misbruk av EU-midler, og nektet bestemt for å ha gjort noe galt mens dommerne avveide en avgjørelse som kan avgjøre hennes politiske fremtid. Utfallet av saken vil avgjøre om den mangeårige lederen av Nasjonal Samling (RN) kan stille til valg ved presidentvalget i Frankrike i 2027.

Le Pen ble i fjor ilagt et fem år langt forbud mot å inneha offentlige verv etter å ha blitt funnet skyldig i å ha misbrukt mer enn 4 millioner euro i EU-midler. Dommerne slo fast at pengene som skulle gå til å lønne ansatte i Europaparlamentet, i stedet hadde blitt brukt til å finansiere partiets ansatte mellom 2004 og 2016. Le Pen og flere medtiltalte har anket dommen.

Marine Le Pen // Shutterstock

Under ankeforhandlingene holdt Le Pen en mer tilbakeholden juridisk tone enn ved tidligere opptredener i retten, men fastholdt sitt kjerneforsvar. "Jeg bestrider formelt at det fantes et slags system", sa hun til retten, og avviste påstandene om at partiet bevisst organiserte misbruket av EU-midler.

Hun pekte også på sin avdøde far, Jean-Marie Le Pen, partiets grunnlegger, og sa at han beholdt effektiv kontroll over organisasjonen frem til 2014. Hun erkjente at de interne ordningene var mangelfulle, men insisterte samtidig på at de ansatte som var betalt med EU-midler, virkelig jobbet. "Måten ting fungerte på var ikke ideell," sa hun, "men alle disse menneskene jobbet."

Rettssaken forventes å pågå frem til midten av februar, og en kjennelse vil foreligge før sommeren. Hvis Le Pens utestengelse blir opphevet eller redusert, kan hun fortsatt være en kandidat til presidentvervet. Hvis ikke, blir RN-president Jordan Bardella ansett som partiets sannsynlige erstatningskandidat.