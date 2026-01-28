Léa Seydoux trer inn i A24s pestbefengte maskerade The Masque of the Red Death

I spillverdenen kjenner vi kanskje mest til den franske skuespilleren Léa Seydoux fra de to Death Stranding-spillene, men hun er først og fremst kjent for sine roller i storfilmer som Mission: Impossible - Ghost Protocol, de to James Bond-filmene Spectre og No Time to Die, og selvfølgelig Dune: Part Two.

Nå melder GeekTyrant at hun skal være med i A24-satsingen The Masque of the Red Death, som er basert på Edgar Allan Poes novelle med samme navn. Vi vet allerede at Mikey Madison skal være med i den samme filmen. Historien handler om en prins som prøver å unnslippe en dødelig pest - den grusomme "Røde Død" - ved å isolere seg i et bortgjemt kloster sammen med sine velstående venner. Der blir det arrangert et ekstravagant maskeradeball for å glemme verden utenfor... som ikke går helt som planlagt når en ubuden gjest dukker opp.

Produksjonen forventes å starte senere i vår, noe som rimeligvis betyr en premiere tidlig i 2027 (eller hvorfor ikke akkurat i tide til Halloween?). The Hollywood Reporter har tidligere beskrevet filmen som følger :

"Prosjektet har blitt beskrevet som en typisk A24-film, en som sannsynligvis vil inneholde scener som får folk til å heve øyenbrynene, meme-able scener som bør gi gjenklang blant TikTok-klassen."