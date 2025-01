LeafyPods smarte planter vil ta vare på plantene dine basert på deres atferd

HQ

Vi vet alle hvordan det er å se en plante dø fordi man har glemt å vanne eller stelle den i en travel hverdag. Heldigvis har et selskap på CES-messen vist frem et produkt som tar sikte på å løse dette dilemmaet.

LeafyPod er en dings som studerer planten den huser og registrerer dens oppførsel for å lage en tidsplan som tilpasser vanning og stell basert på plantetype, årstid, plassering og hjemmemiljø. Den gir deg til og med viktig informasjon om hvordan planten din har det, og om den trenger en bedre plassering i mer sollys, et varmere miljø, et fuktigere hjem og så videre, alt sammen via en hendig app.

LeafyPod lover at denne potteplanten har plass til fire uker med vann og et batteri som varer i seks måneder, noe som betyr at du ikke engang trenger en kabel som er regelmessig koblet til potten. Den hevder også at det tar fem minutter å sette den opp, inkludert utpakking, før den er klar til bruk.

LeafyPod kan også fungere som et knutepunkt for å kommunisere med andre potter, noe som gjør den til en ideell enhet for å holde styr på de mange innendørs potteplantene dine.

Dette er en annonse:

LeafyPod vil debutere i april, og den vil selges for $ 197.