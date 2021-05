League of Legends: Arcane-teaser avslører høstpremiere

Du ser på Annonser

Riot Games var ikke akkurat sparsomme med spennende annonseringer da League of Legends feiret ti år i 2019. Blant dem var at Netflix laget en animasjonsserie satt i det ekstremt populære universet. Dessverre førte pandemien og et par andre ting til at prosjektet måtte utsettes, men vi må ikke vente mye lengre.

Nå har Netflix nemlig gitt oss en meget kort teasetrailer fra League of Legends: Arcane som ikke bare gir oss glimt av at Vi og Jinx kjemper mot eller med en mystisk tredje person, men også bekrefter at serien skal kunne streames en gang i høst.