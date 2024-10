League of Legends feirer Arcane: Season 2 med et skin som er dyrere enn mange spilleres gaming-PCer

HQ

I et trekk som har utløst betydelig kontrovers, har Riot Games lansert et nytt premium-skin i League of Legends for å markere den etterlengtede tilbakekomsten av Arcane for sin andre sesong. Men i stedet for begeistring, har avsløringen av Arcane Fractured skinnet for fan-favorittkarakteren Jinx fått mange spillere til å rase - hovedsakelig på grunn av den skandaløse prisen, som i noen tilfeller til og med kan overstige det spillerne har brukt på spill-PC-ene sine.

Som du kanskje kan forestille deg, har samfunnet ikke akkurat reagert med applaus. I stedet er forumene fylt med et kollektivt sukk av frustrasjon, ettersom brukerne stiller spørsmål ved om dette er Riots måte å feire deres lojalitet på eller rett og slett et pengegrep kledd i prangende nye animasjoner.

Hva gjør situasjonen enda verre? Denne kunngjøringen kommer rett i hælene på oppsigelser hos Riot Games, der flere utviklere - hvorav noen var direkte ansvarlige for å lage kosmetikk i spillet - ble sagt opp.

Arcane Fractured -huden faller inn i en ny "Exalted" -kategori, og lover eksklusive design, transformasjoner og til og med en voiceover skreddersydd til Arcane -historien. Spillere kan skaffe seg huden ved hjelp av en ny premiumvaluta kalt Ancient Sparks, men drop rate? En dyster 0,5%, noe som betyr at du trenger rundt 80 forsøk for å garantere å låse den opp - noe som fører til frustrasjonen rundt kostnadene.

Til tross for tilbakeslaget fortsetter League of Legends å trives, med millioner av aktive spillere og en jevn strøm av oppdateringer, konkurransedyktige turneringer og til og med spinoffs som Arcane som forbedrer relevansen. For tiden er det også knyttet stor spenning til sluttfasen av Worlds 2024, der de beste lagene fra hele verden kjemper om herredømmet. Det virker usannsynlig at dette siste dramaet vil avspore spillets suksess, men en ting er sikkert: samtalen rundt skandaløse kosmetiske priser er langt fra over. Spillerne følger nøye med, og mange lurer på hva Riots neste trekk vil være.

Vil den andre sesongen av Arcane gjøre opp for kontroversen? Det vil bare tiden - og kanskje den neste absurd dyre huden - vise. I mellomtiden følger verden med på den spennende avslutningen av Worlds 2024.

Du kan finne ut mer om de nye Exalted -skinnene ved å klikke her.