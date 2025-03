League of Legends og Arcanes Ambessa får en ny prequel-bok

HQ

Arcane ga ikke bare League of Legends-fans en måte å lure folk til å tro at spillet var noe bra. Den anerkjente Netflix-serien ga dem også et par nye karakterer å bruke i det enormt populære MOBA, inkludert Mel og hennes mor Ambessa.

Ambessas historie er fortsatt innhyllet i mye mystikk, ettersom hun ikke får mye skjermtid i Arcane. Nå har Riot gitt ut en ny bok som søker å gi oss et innblikk i Ambessas historie før hendelsene i Arcane.

Boken heter Ambessa: Chosen of the Wolf, og er skrevet av forfatteren C.L. Clark. Den er tilgjengelig nå, og følger opp musikkvideoen til Blood, Sweat & Tears.