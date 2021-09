League of Legend-serien Arcane inntar Netflix i november

HQ

Tidligere denne uken avslørte Netflix hvem som skal spille hovedrollene i den animerte League of Legends-serien Arcane. I samme slengen fikk vi også vite at seriens første skikkelige trailer ville offentliggjøres den 25. september. Et løfte de holdt og mer til.

Godt er det også, for denne animasjonsstilen liker jeg ganske godt, samtidig som at konseptet høres interessant ut. Derfor er det godt å høre at de første tre episodene har premiere den 7. november mens de resterende seks fordeles mellom den 14. og 21. november.