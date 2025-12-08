Leaker hevder kommende Star Wars-spill kunngjøring slutter med The Old Republic

HQ

I forrige uke skapte lekkasjen Kurakasis overskrifter med sin erting om at en stor Star Wars-spill kunngjøring var på vei, og at den ikke var relatert til de tidligere avslørte spillene Star Wars: Zero Company eller Star Wars Eclipse.

Nå har Kurakasis lagt til noen flere detaljer i påstanden deres. De har også ertet at tittelen på spillet vil ende med The Old Republic. Nå fikk dette umiddelbart fansen til å tenke på Star Wars: The Old Republic Remake, men ting er kanskje ikke så enkelt.

Ja, Sabers nyinnspilling av det klassiske rollespillet ville være veldig interessant hvis det vendte tilbake fra asken for å minne oss på at det eksisterer, men det er også muligheter for andre spill som skal foregå i Old Republic-tiden. Noen fans tror for eksempel at dette kan være den neste store franchisen som Creative Assembly tar tak i i sin Total War-serie. Med The Game Awards truende denne uken, må vi se om vi får noen Star Wars-avsløringer snart.