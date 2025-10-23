Leandro Andrade slår imponerende UEFA-rekord med scoring mot Athletic Club etter 50 sekunder

HQ

Athletic Club Bilbao vant endelig sin første Champions League-kamp onsdag, i et comeback mot FK Qarabag, en aserbajdsjansk klubb som mot alle odds ligger på 13. plass på UCL-tabellen, etter å ha vunnet de to foregående kampene. Og til tross for resultatet, 3-1 til det lokale spanske laget, slo Leandro Andrade, midtbanespiller i Qarabag, en uvanlig rekord i europeisk fotball: den første spilleren i en stor europeisk fotballturnering som har scoret i det første minuttet av tre forskjellige kamper.

Andrade scoret i Unai Simóns mål etter bare 50 sekunder. Han hadde tidligere scoret før kampens første minutt var over to andre ganger i Europa League, i januar 2025 mot FCSB og i desember 2023 mot Häcken, alltid for Qarabag. Det målet hjalp imidlertid ikke mye, ettersom Athletic senere tok kontroll over kampen med to scoringer av Gorka Guruzeta og Robert Navarro.

Leandro Andrade, 26 år gammel offensiv midtbanespiller født i Portugal, spiller internasjonalt for Kapp Verde, som nylig kvalifiserte seg til VM for første gang, det minste landet noensinne til å gjøre det i størrelse, nest etter Island i innbyggertall. Andrade ble også den første kappverdianeren som scoret i Champions League i 3-2-seieren over Benfica 16. september 2025.