LeBron James blir den eldste NBA-spilleren som har scoret over 40 poeng i en utrolig seier over Warriors

Det er bare fantasien som setter grenser for LeBron James, som nettopp oppnådde en ny bragd i karrieren: Han ble den eldste spilleren som har scoret over 40 poeng i NBA, og passerte dermed Michael Jordan. Det skjedde etter en 120-112-seier for Los Angeles Lakers over Golden State Warriors. På de siste 12 kampene har Lakers vunnet 10 av dem, forbedret sin 30-19-statistikk denne sesongen og nådd femteplassen i West Conference. Og alt dette fortsatt uten Luka Dončić, som forventes å debutere på mandag, etter en leggskade i julen.

Med en utrolig prestasjon på 42 poeng, 17 returer og åtte assists blir LeBron James den eldste spilleren som har scoret over 40 poeng i en alder av 40 år eller eldre. Jordan klarte det, men bare tre dager etter at han fylte 40, i februar 2003. James fylte 40 for 38 dager siden.

Han kan legge det til sin samling av bragder, som å være den andre 40 år gamle spilleren som har scoret en trippel-dobbel. Allerede før gårsdagens kamp hadde James et bedre gjennomsnitt enn Jordan i en alder av 40 år.

Stephen Curry scoret 37 poeng i en kamp som var spennende, der Warriors aldri ga seg, og forvandlet en 26-poengsledelse til 8 poeng da kampen var over. Det mest utrolige av alt er at James også er den yngste noensinne til å score over 40 poeng: Det gjorde han 27. mars 2004, da han scoret 41 poeng for Cleveland Cavaliers mot New Jersey Nets, noe som ble fanget opp av ABC.