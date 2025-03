LeBron James blir første NBA-spiller til å score over 50 000 poeng ... og teller fortsatt

HQ

LeBron James har nådd en ny milepæl i NBA, en bragd som kanskje aldri vil bli sett igjen i sportens historie: Han har blitt den første spilleren som har gjort 50 000 poeng i NBA til sammen, medregnet ordinær sesong og sluttspill. Når man har spilt så lenge som ham, skulle man kanskje tro at det ikke er så vanskelig å score så mange poeng. Men for det første er det sjelden at basketballspillere fortsatt er aktive som 40-åringer ... og de få som er det, gjør aldri så mange poeng som James fortsetter å gjøre: I den siste kampen, en 136-115-seier for Los Angeles Lakers over New Orleans Pelicans, gjorde James 34 poeng. Syvende seier på rad for Lakers, som har sett en utrolig oppblomstring den siste måneden, med litt hjelp fra Luka Doncic.

Ikke engang Michael Jordan scoret så mange poeng som James gjør i hans alder: James snittet 29,3 poeng, 10,5 returer, 6,9 assists og 1,2 steals i februar, noe som ga ham sin 41. utmerkelse som månedens spiller i NBAs Western Conference ... og enda en NBA-rekord: den eldste spilleren som har fått denne utmerkelsen (den forrige rekorden var Karl Malone, da han var 37 år i november 2000). Hvor mange flere rekorder vil han slå før sesongen er over?

LeBron James har nå scoret 50 033 poeng. Et symbolsk tall, ettersom han for lengst har passert den nest beste poengscoreren: Kareem Abdul-Jabbar (44 149 poeng). Resten av topp 5 består av Karl Malone (41 689), Kobe Bryant (39 283) og Michael Jordan (38 279). Blant de aktive spillerne er Kevin Durant den andre spilleren med høyere poengsum, med 35 191 poeng.

LeBron James har også den lengste karrieren i NBA sammen med Vince Carter. James startet i 2003, og har nå spilt i 22 sesonger, i Lakers, Cleveland og Miami. Det er lite sannsynlig at han legger opp neste år, så han kan også ta rekorden neste år... men han har selv innrømmet at han ikke kommer til å vare evig.