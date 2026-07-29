LeBron James-effekten» rammer Philadelphia: Millioner i inntekter i området, men billettprisene skyter i været

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LeBron James' ankomst til Philadelphia 76ers har hatt en enorm innvirkning på laget, noe som vil gi seg utslag i inntekter. Som rapportert av Front Office Sports vil 76ers gå fra å ha 14 kamper som sendes på nasjonal TV i USA, til 34 kamper – det maksimalt tillatte antallet – fordelt på ABC/ESPN, NBC Sports/Peacock og Amazon Prime Video i løpet av NBA-sesongen 2026/27.

Da James kunngjorde at han skulle forlate Lakers, innrømmet NBA-kommissær Adam Silver at de ikke ville fullføre kampplanen før de visste hvor James skulle spille; så stor er stjernestatusen den 41-åringen har i ligaen. Laget som har James, får også mye større synlighet på nasjonal TV, i tillegg til å få en fremtredende plass på de største datoene, som åpningsuken og julen.

Et annet tegn på «LeBron James-effekten» er at billettprisene skyter i været. Bare for en treningskamp mot Boston Celtics ble billettene solgt for minst 271 dollar (selv uten å vite om James skulle spille), mens gjennomsnittsprisen for en seriekamp i Philadelphia var 68 dollar i fjor.

I fjor endte Philadelphia 76ers på syvendeplass i Eastern Conference, men LeBron James så potensialet i et lag som også består av Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid og Tyrese Maxey, og som har som mål å vinne sitt første mesterskap på 43 år.

Og selv om LeBron James angivelig ikke skal bo i Philadelphia, men i New York City, anslår The Boyd Company at hans tilstedeværelse i laget vil generere ytterligere 250–430 millioner dollar i regional økonomisk aktivitet i området.