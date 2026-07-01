LeBron James forlater Los Angeles Lakers og skal spille for et annet lag i sesongen 2026/27

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LeBron James har tatt en beslutning om fremtiden: han vil ikke pensjonere seg og vil fortsette å spille i 2026/27, men ikke for Los Angeles Lakers. Den erfarne spilleren (den eldste aktive spilleren, som fyller 42 år i desember, i løpet av sin rekordbrytende 24. aktive NBA-sesong) planlegger å spille for et annet lag, ifølge flere rapporter tirsdag, den første dagen i NBA Free Agency, der spillerne blir tilgjengelige på det frie markedet og lagene står fritt til å signere dem.

LeBron James har tilbrakt de siste åtte sesongene hos Lakers, hvor han kom som fri agent i 2018, vant mesterskapet i 2020, ble kåret til MVP i finalen og hadde et gjennomsnitt på 25,9 poeng, 7,9 assist og 7,7 returer over 479 kamper i grunnserien. Før tiden hos Lakers tilbrakte LeBron James syv år i Cleveland, fire i Miami og fire hos Cleveland Cavaliers, og vant totalt fire NBA-mesterskap.

Laget uttrykte sin takknemlighet: «LeBron James er en av historiens største idrettsutøvere. Vi vil alltid være takknemlige for hans åtte år hos Lakers – inkludert tittelen han førte oss til i 2020 under de tøffeste omstendighetene man kan forestille seg, og de utallige rekordene han satte i lilla og gull. Vi ønsker ham alt godt i fremtiden, både på og utenfor banen. Han vil alltid være en kjær del av Lakers-familien», sa Lakers’ lagleder Jeanie Buss.

Det er ikke kjent hvor James skal spille neste sesong, og det er sannsynlig at han ikke har bestemt seg ennå, ettersom free agent-perioden nettopp har begynt. NBA.com melder at Golden State Warriors er et alternativ, siden Warriors-spilleren Draymond Green ennå ikke har bestemt seg for fremtiden sin.