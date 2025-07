LeBron James forventes ikke å forlate Los Angeles Lakers og vil sette ny NBA-rekord

HQ

Etter å ha blitt eliminert fra sluttspillet på slutten av forrige sesong med Los Angeles Lakers, innrømmet LeBron James at han fortsatt vurderte fremtiden sin: "Jeg har ikke noe svar på det. Jeg skal sette meg ned med familien min, kona mi og støttegruppen min og snakke gjennom det og se hva som skjer", sa han, og lot dermed døren stå åpen for en pensjonering, gitt hans alder. Han fyller 41 år 30. desember, og brukte store deler av forrige sesong på å slå alle slags NBA-rekorder, de fleste av dem relatert til alderen hans.

Vi har imidlertid gode nyheter: GOAT forventes tilsynelatende å bli i Los Angeles Lakers i løpet av sesongen 2025/26, som rapportert av The Athletic (via Reuters). Lakers og James har angivelig ikke vært i samtaler om bytte eller utkjøp, og han forventes å møte på camp med Lakers i høst som vanlig.

De legger til at det ikke har vært noen tegn på at James ønsker seg ut, til tross for noen rykter som tilsynelatende var grunnløse. Det ville vært veldig rart om James bestemte seg for å avslutte karrieren et annet sted, spesielt nå som laget har blitt forsterket med Luka Doncic, en stjerne for nåtid og fremtid. Og statistikken hans er unormal for en spiller på hans alder, med et gjennomsnitt på 24,4 poeng, 7,8 returer og 8,2 assists forrige sesong. Det ser ut til at James vil gå for en 23. sesong, en ny rekord, før han fortsetter sin skuespillerkarriere...