LeBron James fyller 41 år med nok et tap for Los Angeles Lakers

LeBron James fylte 41 år 30. desember, men bursdagen hans var ikke veldig lykkelig da Los Angeles Lakers tapte 128-106 for Detroit Pistons, og scoret bare 17 poeng, mens Luka Doncic scoret 30 poeng og 11 assists, men det var ikke nok til å forhindre nok et nederlag for et lag som etter en utmerket start på sesongen nå ser mer skjørt ut, og taper fire av de siste fem kampene, for en rekord på 20 seire og 11 nederlag.

For James er det imidlertid en stor stolthet å fylle 41 år, ettersom han ble den 12. spilleren i NBA-historien som konkurrerte i en alder av 41 år eller eldre. Kampen på søndag var hans 1577 i karrieren, og han er nå bare slått av Robert Patish (1611) når det gjelder flest kamper i NBA-historien. James slo rekorden for flest sesonger, nå i sin 23. sesong.

Samtidig tok det andre laget i LA, Los Angeles Clippers, sin femte strake seier med 131-90 over Sacramento Kings.