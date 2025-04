LeBron James har blitt en Kennbassador

HQ

Kenbassadors-serien med dukker utvides. Kolleksjonen, der en rekke kjente personer blir omgjort til miniatyrdukker i plast, får snart basketballkongelige i sine rekker, for nå har LeBron James fått Ken-behandlingen.

En signaturdukke har blitt annonsert, og den skal debutere så snart som 14. april. Dukken vil bli solgt for £72, og mens ansiktet er skulpturert for å ligne James, er selve dukken designet av Javi Meabe, mens emballasjen er skapt av Charis Ceniroz.

Dukken regnes som en høy figur, og selv om den ikke kan stå oppreist uten det medfølgende stativet, kommer den med et ekthetssertifikat, noe som utvilsomt gjør den til et samlerobjekt for mange.

I tillegg til å ha noe ekstra tilbehør som en baseballcap og noen hodetelefoner, blir vi fortalt, "denne LeBron James Ken-dukken legemliggjør hans signaturhøyde streetwear-stil mens den stolt representerer LeBron James Family Foundation, hans ideelle organisasjon dedikert til å styrke ungdom i indre by med verktøyene de trenger for å lykkes i livet."

Dette er en annonse:

Ta en titt på samarbeidsdukken nedenfor.