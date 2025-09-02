LeBron James kårer sine fire favorittfilmer gjennom tidene

HQ

Goodfellas eller Gudfaren? Hvis du er LeBron, trenger du ikke å velge mellom de to, da du bare setter begge krimfilmene på topp fire. Mannen som mange anser som GOAT når det gjelder basketball, ble nylig spurt av Letterboxd om å nevne sine fire favorittfilmer gjennom tidene, og du kunne nok forutsi en god del av svarene hans.

Som den LeBron han er, fulgte han ikke reglene og endte opp med fem filmer på listen, og slo sammen Gudfaren 1 og 2 som én film. For å være rettferdig mot LeBron, så har vi sett andre gjøre det samme når Letterboxd har spurt om deres fire favoritter. Goodfellas kom også med på listen, sammen med Gladiator og det mest originale valget på denne listen, Coming to America.

Eddie Murphy-komedien er absolutt en klassiker, og det er hyggelig å se et slags sjangerskifte i LeBrons valg takket være den. Ellers er listen fortsatt en ganske klassisk "filmbroder"-liste. Sett Fight Club inn der i stedet for Coming to America, og du har listen til en filmstudent med kant og alle manusforfatteregenskapene til Christopher Moltisanti.

Dette er en annonse: