LeBron James og Nikola Jokić planlegger en global basketballiga inspirert av Formel 1 som skal konkurrere med NBA

Det globale basketballmarkedet virker som en åpen buffé, og alle ønsker å fylle tallerkenen sin. NBA tar store skritt inn i sin egen europeiske liga, og møter allerede store klubber i Europa som Real Madrid og snart Barça og Fenerbahçe for å overbevise dem om å forlate Euroleague og bli med i deres satsing.

Samtidig truer en annen trussel i horisonten: en stor internasjonal liga med lag fra hele verden. Ideen er fremmet av ingen ringere enn LeBron James (Los Angeles Lakers) og Nikola Jokić (Denver Nuggets), som også er to av de største stjernene i verdensomspennende basketball, og som bygger bro mellom Nord-Amerika og Europa. Begge spillerne dukket opp på et bilde i en båt og sa "sommeren 2025 er det perfekte tidspunktet for å legge store planer for høsten 2026".

Ifølge Front Office Sports hadde møtet ingenting å gjøre med NBA-franchisene deres. I stedet møtte de Jokićs europeiske agent Miško Ražnatović, som regnes som en av de mest innflytelsesrike basketballagentene i Europa. Målet deres er å tiltrekke seg investorer og interessenter til den planlagte globale ligaen, en liga som først ble omtalt av Bloomberg i januar 2025, støttet av James' agent Maverick Carter, som også er til stede på bildet som ble lagt ut denne uken.

Hvordan ville en ny Global Basketball League se ut?

Denne ligaen, som noen sammenligner med hvordan Formel 1 fungerer, ville innebære at hvert lag i ligaen reiser til en by i en uke eller helg for å spille kamper, før de flytter til en annen. En "turné" med seks herrelag og seks damelag rundt i åtte byer.

Ville du vært interessert i en global liga? Ville den være kompatibel med andre nasjonale og kontinentale ligaer som NBA eller Euroleague? Det som er sikkert, er at de kommende årene kan by på en drastisk revolusjon i profesjonell basketball.