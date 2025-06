LeBron James planlegger å bli skuespiller når han er ferdig med basketball

HQ

Michael Jordan vs. LeBron James. Hvem er egentlig GOAT? Kanskje er det for vanskelig å avgjøre på basketballbanen, og i stedet må vi finne ut hvem av dem som er den beste skuespilleren. Etter å ha medvirket i Space Jam-filmene er det ganske vanskelig å si hvem som skjuler den største skuespilleren i seg.

Men det ser ut til at James vil ha sjansen til å bevise at han er en bærebjelke i Hollywood. I et intervju med The Hollywood Reporter avslørte James at han gjerne vil fortsette å spille hvis de rette rollene dukker opp, ettersom han ønsker å fortsette å fortelle historier.

"Jeg tror at alt vil koker ned til den kreative skrivingen og til rollen. Hvis rollen er passende og jeg føler at jeg kan ta den, så har jeg ikke noe imot å gjøre det i det hele tatt," sier han. "Jeg vil gjerne utforske, og hvis manusene begynner å rulle inn og det er en mulighet for meg til å spille litt skuespill og jeg har tid - selvsagt etter karrieren - har jeg ikke noe imot å se på det og se om jeg kan få det til, helt klart."

LeBron James spilte også i filmen Trainwreck fra 2015, der han spilte en komisk forbedret versjon av seg selv. Det hadde vært interessant å se hvordan han gjør det utenom å spille seg selv, men før han kan komme tilbake på det store lerretet, må James avslutte basketballkarrieren.

