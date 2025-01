LeBron James sier at han fortsatt kan spille i 5 eller 7 år ... men vil ikke

HQ

LeBron James fylte 40 år 30. desember, og selv om det var mange andre basketballspillere som fortsatt konkurrerte i 40-årene, ble det bevist at ingen spilte bedre enn LeBron i den alderen. Han snittet 23,5 poeng, 9 assists og 7,9 returer per kamp, mer enn Michael Jordan (22,4 poeng da han fylte 40. Han la opp i den alderen, i 2003.

LeBrons første kamp i 2025 ble et nederlag mot Cleveland Cavaliers, 122-110. Cavs, det sterkeste laget så langt denne sesongen i NBA (29 seire, 4 nederlag), stoppet Lakers, som sliter mye i år (18-14). Uten Anthony Davis, som skadet ankelen i julen, gjorde LeBron likevel en god kamp, med 23 poeng og 7 assists.

Når vil hans tid i NBA ta slutt? I et intervju innrømmet James at han sannsynligvis kan spille i fem eller syv år til, men han vil ikke forplikte seg til det.

"For å være ærlig, hvis jeg virkelig ville, kunne jeg sannsynligvis spilt dette spillet på et høyt nivå i omtrent fem eller syv år til, hvis jeg ville. Men jeg kommer ikke til å gjøre det", sa James, gjengitt av NBA.com.

Han har tidligere sagt at han ikke vil spille bare for spillets skyld, fordi han ikke ønsker å mangle respekt for spillet, så han vet at tiden hans er begrenset, men vil ikke kommentere om dette blir hans siste sesong. Men han vet at Los Angeles Lakers sannsynligvis blir hans siste lag: "Jeg kom hit for å spille den siste fasen av karrieren min, og for å avslutte den her."