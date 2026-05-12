LeBron James usikker på fremtiden i NBA og Los Angeles Lakers etter eliminering

Los Angeles Lakers ble eliminert fra NBA-sluttspillet, og klarte ikke å vinne en eneste kamp denne sesongen mot de regjerende mesterne Oklahoma City Thunder. Til tross for en forbedret ordinær sesong, med en fjerdeplass i Western Conference, tapte Lakers alle sine fire semifinalekamper i NBA Conference denne måneden, uten den skadde stjernen Luka Doncic, i tillegg til sine fire dueller i den ordinære sesongen.

LeBron James scoret 24 poeng og tok 12 returer i 110-115-tapet på hjemmebane natt til mandag, og noen frykter at det kan ha vært hans siste kamp med Los Angeles Lakers, ettersom 41-åringen blir unrestricted free agent før han går inn i en potensiell rekordforlengende 24. NBA-sesong.

Han har imidlertid fortsatt ikke avslørt planene sine for fremtiden: om han signerer en ny avtale med Lakers, om han velger å spille andre steder, eller om han, mest sannsynlig, velger å pensjonere seg fra basketball. "Jeg har mye tid. Jeg skal dra tilbake og snakke med familien min. Når tiden er inne, vil dere få vite hva jeg bestemmer meg for å gjøre", sa han etter kampen, og stilte spørsmål ved om han kan "forplikte seg til å fortsatt være forelsket i prosessen med å møte opp på arenaen fem og en halv time før en kamp for å begynne å forberede seg".

LeBron James er allerede den eneste spilleren i NBA-historien som har spilt 23 sesonger i NBA; neste sesong blir hans 24. sesong, og bare Vince Carter kommer i nærheten med 22 sesonger. Han er også ligaens ledende toppscorer, har vunnet fire mesterskap i 2012, 2013, 2016, 2020, fire MVP-priser i 2009, 2010, 2012, 2013, og utallige andre individuelle meritter, som flest seire i karrieren i ordinær sesong og etter sesongen ... i tillegg til at han er den eneste som noensinne har spilt sammen med sin sønn som lagkamerat.